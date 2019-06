96-Meinung: Das wäre eine Basis, um wieder eine Einheit mit Wucht zu gewinnen

Im Aufstiegsjahr war es nicht die überbordende Qualität, die Hannover zurück in die Bundesliga schoss. Es waren die Typen, es war die Kabine, die bei so manch engen Zweitliga-Krampfkicks den Ausschlag für den 1:0-Sieg brachten. 96 hatte Typen, echte Typen, die nicht im Schongang durch die Mixed Zone glitten und sich über den Dingen, gar über dem Interesse der Mannschaft sahen. Tschauner, Bakalorz, Prib, ja auch ein Schmiedebach und ein Salif Sané. Das sind Fußballer mit Herz und nicht nur Instagramer mit Smiley-Kuschel-Emojis.

Irgendwie hat er ja recht, der 96-Chef. Qualität geht vor Zeit, betont Martin Kind. Das leidige Thema der klemmenden hannoverschen Transferoffensive begleitet die Verantwortlichen jetzt schon geraume Zeit. Doch was bringt es, Spieler nur des Verpflichtens wegen zu verpflichten.

Und bevor Hannover 96 sich nun wieder im Durchgangslager des Fußballgeschäfts bedient und nicht im Herzblattmodus den Richtigen sucht, dann geht das mit der Euphorie und dem Fußball-Genuss, der in dieser bockstarken 2. Liga durchaus nicht utopisch ist, gehörig in die Buxe. Also, (Typen-)Qualität vor Quantität.

Bakalorz-Verbleib wäre eine Basis

Und da wäre es nach dem Liebesbekenntnis vom Vorwegmarschierer Edgar Prib auch eine klare Botschaft an das Umfeld, wenn Marvin Bakalorz sich zum Bleiben entschiede. Das wäre eine Basis, um auf jeden Fall wieder eine Einheit mit Wucht zu gewinnen.