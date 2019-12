96-Meinung: Wenn der Held(t) nicht der Trainer ist - ein Blick nach Köln

Doch halt, die Rettung naht – zumindest in Köln. Dort ist nicht der Trainer, sondern der Sportchef der Held(t). Jedenfalls inszenierte sich Horst Heldt als solcher beim 2:0 gegen Leverkusen, als er dem 1:0-Torschützen Jhon Córdoba jubelnd über den halben Platz hinterherlief: „Als ich das nachher gesehen habe, dachte ich: Oh Gott, wer ist das eigentlich? Aber das war ich.“

Keine Lust auf die zweite Liga. Also reden wir über die erste. Rückblick: Genau vor einem Jahr war Hannover 96 gerade zu Hause mit 0:4 von den Bayern abgewatscht worden. Zehn Punkte nach 15 Spieltagen, Platz 18. Davor Nürnberg mit elf Punkten. Beide stiegen am Ende ohne größere Gegenwehr ab.

"Oh Gott, wer ist das?": Ex-96-Manager Heldt überrascht sich mit Jubelsprint in Köln selbst

Als wir das gesehen haben, dachten wir: „Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich.“ Aber das nur nebenbei. Hätte er auch mal als Manager in Hannover so eine Leidenschaft an den Tag gelegt – dann wäre 96 wohl trotzdem abgestiegen. Weil der andauernde Niedergang seinen Anfang nahm, als Horst Heldt und Trainer André Breitenreiter nach dem Wiederaufstieg 2017 eine gute Halbserie in der Bundesliga hinlegten. Es folgte eine ganz schlechte Rückrunde, aber sie redeten vom souveränen Klassenerhalt. Ein Trugschluss.

Womit wir wieder in Liga zwei wären. 96 wird es diesmal nicht schaffen, sofort wieder aufzusteigen. Vielleicht steigt ja Horst Heldt wieder ab. Doch das mag man ihm nicht wünschen. Köln stört in der zweiten Liga nur – wird dann ja noch schwerer für 96, wieder hochzukommen.