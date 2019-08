96-Meinung: 4:0 des Hamburger SV in Nürnberg war ein erstklassiges Statement

Zwei Spieltage sind gespielt in der 2. Liga. Wenn jetzt Schluss wäre, würde Karlsruhe einen Durchmarsch in die 1. Liga machen, Aue auch aufsteigen und der HSV immerhin in die Relegation kommen. Selbst das hatten die Hamburger ja in der vergangenen Saison nicht hingekriegt. Die anderen Aufstiegsfavoriten Stuttgart (Platz sieben), Nürnberg (Zehnter) und Hannover (Platz zwölf) reihen sich weiter hinten ein.

Sollten sie da auch am Saisonende stehen, dürfte es in allen Vereinen größere Erschütterungen in Form von Erdbeben geben. Aber so weit sind wir ja noch lange nicht.