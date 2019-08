96-Meinung: So einen Transfer würden sie nie wieder tätigen

Schade, dass Jonathas am Montag in Karlsruhe nicht zeigen kann, was er drauf hat. Leider wieder verletzt. Was für ein Pechvogel. Dabei will er doch nur Fußball spielen – aber wohl nicht bei Hannover 96. Leider ist Jonathas für das, was er anbietet, einfach zu teuer. Deshalb würde 96 ihn am liebsten weitervermitteln, um das 2 Millionen Euro Jahressalär sinnvoller einzusetzen. Aber Jonathas ist offenbar nicht vermittelbar.

Auf Strecke funktioniert der Transfer nicht

Bei 96 würden sie, das dürfte unstrittig sein, so einen Transfer nie wieder tätigen. Ein brasilianischer Wandervogel aus Russland für 10 Millionen nach Hannover – ein Fußballwitz, über den bei 96 keiner lachen kann. Angefangen hatte es natürlich wie im Märchen, als Jonathas gleich gegen Schalke traf. Aber ein Transfer ist immer nur dann gut, wenn er auf Strecke funktioniert. Bei Jonathas gibt es nur eine Verletzungsstrecke. Leider.