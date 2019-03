Kommentar: Hätte Hannover 96 nur immer so leidenschaftlich gekämpft...

Hätte 96 immer so leidenschaftlich gekämpft, wären sie nicht so tief unter Tage gelandet. Es ist ja nicht so, dass das Stuttgart-Debakel ein Ausrutscher war. Die Mega-Mega-Pleite im Abstiegsfinale war ja nur der tiefste Tiefpunkt in einer Kette von unterirdischen Auftritten. Nun stecken sie da unten im Stollen fest und versuchen, den Berg an Unzulänglichkeiten und Misserfolgen abzutragen.

Rotes Fußball-Fabelwesen wurde mal wieder gesichtet

Zumindest der Steiger glaubt daran. Trainer Thomas Doll, der tapfer und mit viel Staub in den Lungen – den er mit seinen Rundumschlägen gegen die Mannschaft aufgewirbelt hat – behauptet, er habe noch Leben gefunden, da ganz tief unter der Erde. Auf den Beweis hat Hannover lange gewartet, gestern ist das sagenumwobene rote Fußball-Fabelwesen mal wieder gesichtet worden.