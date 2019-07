96-Meinung: Hoffnung auf Platzhirsch Marvin Ducksch ist groß und berechtigt

Gar nicht so lange her, als 96 mit dem Manager Horst Heldt Risiken einging. In der zweiten Saison nach dem Aufstieg 2017 sollte ein sicherer Mittelfeldplatz her, heimlich wurde sogar von Europa geträumt. Leider fehlte Heldt das nötige Großgeld, um auf dem entgleisten Transfermarkt nach seinem Geschmack zuzuschlagen.

Hoffnungskarte sticht nicht

Es wurde gedealt – und auf die Hoffnungskarte gesetzt. Spieler mit schwieriger Vorgeschichte, physisch wie psychisch, sind günstig zu haben, und so kamen der verhinderte Stürmer Takuma Asano, der frustrierte Innenverteidiger Kevin Wimmer – und Bobby Wood.

Lächerliche drei Tore erzielte der Stürmer vom HSV für 96, weder André Breitenreiter noch Thomas Doll konnten ihn zu einem sportlich nutzbaren Mitglied der 96-Gemeinschaft machen – eine Aufgabe, die Trainer normalerweise gern annehmen, weil sie im Erfolgsfall gut fürs pädagogische Image sind. Am Ende standen Abschied und Abstieg.