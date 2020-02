96-Meinung: Hannover hat ein Mentalitätsproblem, das wird immer deutlicher

Ob jetzt endlich jedem Profi klar ist, dass 96 in dieser Zweitligasaison zuallererst gegen den Abstieg kämpft? Gegen Wiesbaden war das Bewusstsein für die miese Lage erneut nicht völlig deutlich. Nur eine Handvoll haut sich richtig rein und wehrt sich mit allem, auch wenn mal der letzte Punch fehlt. Und daneben? Zu viele Mitläufer.

Ja, 96 kam gegen Wehen zurück – dank zweier Einzelleistungen. Am Ende griff Ron-Robert Zieler daneben, brockte 96 das 2:2 ein. Doch der Torwart ist nicht alleine Schuld am miesen Ergebnis gegen schwache Gäste. Und die knappe Führung in so einem Spiel sollte nicht der Anspruch von Hannovers Profis sein.