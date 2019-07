96-Meinung: Mirko Slomka tut gut daran, dem Geist Platz zu lassen

Noch einmal vier gegen zwei, dann pfiff Mirko Slomka das erste Trainingslager nach seiner Rückkehr als Trainer ab. Nach dem letzten Gammeleck lässt sich feststellen: Es läuft nicht alles rund bei 96, der neue Stürmer Marvin Ducksch nicht. Eine leichte Knieverletzung, eine Zerrung, nur eine Halbzeit getestet – das ist bisher zu wenig für den Torjäger mit dem Klasse-Abschluss im rechten Fuß. Aber – da kann noch was kommen.

Methoden angepasst

Von der Mannschaft muss nach der verkorksten Abstiegssaison was kommen. Slomka legt vor, er packt an, baut auf, räumt ab, trägt Tore, die Verantwortung und lässt Spielräume an der Bar und auf dem Platz. Der Trainer ist natürlich kein anderer als damals in der Europazeit, aber seine Methoden hat er angepasst. Slomka schleift nicht mehr mit vielen Hanteln oder Gewichten, sein Schwerpunkt liegt in der Entwicklung der Persönlichkeiten innerhalb der Mannschaft, die er nun nach und nach zusammenfügen möchte.