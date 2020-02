96-Meinung: Der Winterschlaf hat ja auch lange genug gedauert

Es weht ein bisschen Duft von Bundesliga durch die HDI-Arena. Ausverkauftes Haus, Hamburger SV und endlich eine überzeugende 90-Minuten-Leistung. Dann beginnt die Fünf-Minuten-Nachspielzeit. Hannover 96 erarbeitet sich zwar einen Punkt im HSV-Duell und ein Stück weit den Kredit zurück, den der Klub in der Katastrophen-Hinserie vergurkt hat. Doch der Hamburger Nackenschlag in der 96. Minute lässt die eigentlich so beachtliche Leistung dann doch wie ein Rückschlag anfühlen.

Vier 96-Protagonisten

Doch während die Spieler mit gesenkten Köpfen durch das Rund der Arena schleichen, überwiegen dennoch die positiven Eindrücke. Zu diesem überraschenden 96-Frühlingserwachen gehören vier Protagonisten. Da wäre vorne weg die gesamte Mannschaft, die ihren Winterschlaf kollektiv beendet hat, sich endlich als Einheit versteht und aus der Personal-Not eine kämpferisch überzeugende Tugend macht.