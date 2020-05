96-Meinung: Quarantäneherberge als Dreifach-Signal an die defensiven Geister

Praktisch, dass zumindest zwei der 96-Gesellschafter auch über einladende Immobilien verfügen. Gregor Baum gehört das Courtyard am Maschsee, Martin Kind der Kokenhof in Burgwedel – beide Hotels wären groß und komfortabel genug, um in den kommenden Wochen alle Fußballprofis von Hannover 96 mitsamt des nötigen Betreuungspersonals aufzunehmen.

Die gewählte Quarantäneherberge dürfte nur zum Training und eben zu den restlichen neun Zweitligaspielen verlassen werden – damit wäre sichergestellt, dass einzelne Akteure nicht etwa über familiäre Kontakte oder zufällige Begegnungen im Supermarkt das Virus in den Kick-Kosmos einschleppen können, wie das jüngst in Köln und wohl auch in Stuttgart passiert ist.