96-Meinung: Die unsägliche Torwartdiskussion darf sich nicht wiederholen

Intern gibt es harte Kritik am Weltmeister, zu viele Punkte soll er 96 in der vergangenen Saison gekostet haben. Sportlich ist die Entscheidung für eine Trennung nachzuvollziehen, wenn man sich die Zieler-Saison genau anschaut.

Die Umstände sind allerdings schwierig: Zieler wurde mit einem Vierjahresvertrag (plus Option) ausgestattet. Der Weltmeister wurde als langfristige Topbesetzung auf der Torhüterposition in der Vereinsmitteilung angekündigt. Zieler hat die erfolgreichen 96-Zeiten erlebt, eine enge Bindung zu Klub und Stadt, in der er seine Frau kennengelernt hat und bald Vater wird.

Nach nur 12 Monaten ist das jetzt alles Schnee von gestern. Der Weltmeister soll weg, die Frage ist nur: Wie? Er hat einen gut dotierten Vertrag, eine Ablösesumme dürfte 96 kaum erwarten. Ihm eher noch Geld für einen Abschied zu geben, ist die wahrscheinlichere Variante. Zieler wird sich nicht auf die Bank setzen, Esser nicht als Nummer zwei zurückkommen.

Im Sinne von 96 sowie Zieler und Esser kann man nur hoffen, dass schnell eine faire Lösung gefunden wird. Damit sich eine unsägliche Torwartdiskussion aus dem Vorjahr nicht wiederholt.