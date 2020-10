96-Meinung: Keine Panik, die meisten Vereine sind noch in der Findungsphase

Freudensprünge hat der Auftritt von Hannover 96 in Paderborn nicht ausgelöst, er war vielmehr ein herber Dämpfer nach dem ekstatischen Derbysieg gegen Braunschweig. So schwach der Auftritt der Mannschaft von Kenan Kocak beim 0:1 am vergangenen Sonntag auch war: Noch gibt es keinen Grund zur Panik.

Was sich abzeichnet, ist, dass der Hamburger SV dieses Jahr wirklich die Reife für die Rückkehr ins Oberhaus haben dürfte. Am Mittwoch könnte der vierte Sieg im vierten Spiel folgen. Die Kieler haben einen überraschend guten Lauf, im Gegensatz zu Absteiger Düsseldorf oder den ambitionierten Nürnbergern. Die meisten Vereine sind noch in der Findungsphase dazu, in welche Tabellenregion der 2. Liga sie wirklich gehören.

Kein guter Start, aber auch kein Grund zur Panik

Wo sich 96 am Saisonende wiederfinden soll, ist für Profiboss Martin Kind klar: Der zweite Platz soll es mindestens sein, der zur Rückkehr in die Bundesliga berechtigt. Das gesteckte Ziel zu erreichen, dafür hat Kocak mit seiner Mannschaft noch genug Zeit.

Der Trainer weiß aber auch, dass dafür alle eine Schippe drauflegen müssen. Die Mannschaft steht, jetzt liegt es an ihm, sie bundesligareif zu bekommen. Zwei Siege (gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller) und zwei Niederlagen sind kein guter Start – ein Grund zur Panik sind die Ergebnisse aber auch nicht.