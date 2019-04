96-Meinung: Vergangene Wochen haben deutliche Spuren bei Doll hinterlassen

Gut gebräunt, Haare geschmeidig mit reichlich Pomade nach hinten gefegt, selbstbewusster Gang und vor Überzeugend strotzend, das Wunder vom Klassenerhalt mit Hannover 96 stemmen zu können. Das war Thomas Doll am 28. Januar 2019.

Nur noch fahles Maschsee-Grau

Heute, am 6. April, gut drei Monate nach seiner offiziellen Inthronisierung: Die Strandbräune wechselte in ein leicht fahles Maschsee-Grau, die Augen angestrengt, zerzauste Haare und tunlichst versucht, keine Phrasen zu dreschen. Am Ende twitterte sogar der eigene Verein „selbstironisch“ über seine Bockumstöße. Als wäre seine Bilanz nicht schon bitter genug.