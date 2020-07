96-Meinung: Überfälliger Umbau wird äußerst gefährliches Abenteuer für Kocak

Die fußballerische Hierarchie einer Mannschaft spiegelt sich nirgendwo so deutlich wider wie in der Kabine. Wenige Wortführer bestimmen das Innenleben, erkennen sensible Strömungen, lenken Stimmungen und lösen häufig genug Probleme vor der Eskalation. Die Lautsprecher bilden den Mannschaftsrat, sozusagen das Gefühlsgerüst.

Bei Hannover 96 gibt es genügend Beispiele, wenn Trainer die Kabine verloren haben. Bei Daniel Stendel war es der zu burschenhafte Umgang mit gestandenen Profis, die sich nicht auf Augenhöhe wertgeschätzt und mehr im Sommerlager der Kirchengemeinde als im Fußballcamp mit Profis wähnten. Bei André Breitenreiter war es unter anderem die Degradierung vom Aufstiegsriesen Philipp Tschauner auf die Bank, die ihn Rückhalt zwischen Spind und Sportplatz kostete.