Kommentar zum Flick-Beben beim FC Bayern: Jetzt sollten alle Beteiligten an den DFB denken

Ob das auch so bleibt, liegt nun an den Protagonisten, die vor allem an den deutschen Fußball denken sollten. Was bringt es Bayern, einen Trainer gegen seinen Willen aufzuhalten oder eine utopische Ablöse zu verlangen? Warum sollte Oliver Bierhoff sich noch ausführlich mit anderen Kandidaten beschäftigen, wenn die absolute Wunschlösung bereits mit laufendem Motor im Auto nach Frankfurt sitzt?