Kommentar zum Windhorst-Coup mit Jens Lehmann bei Hertha BSC: Skepsis schwingt mit

Hertha BSC sorgt in dieser Saison für so viele Schlagzeilen wie wohl im ganzen neuen Jahrtausend noch nicht. Am Sonntag folgte der nächste Paukenschlag: Jens Lehmann sitzt für Investor Lars Windhorst künftig im Aufsichtsrat der Berliner! Damit folgt er auf Jürgen Klinsmann, der Anfang November der erste Coup von Windhorst war. Ende November rückte der Ex-Bundestrainer sogar auf die Trainerbank – und im Februar war nach einer wahren Schlammschlacht mit Hertha auf beiden Posten Schluss für Klinsmann, am Ende brach auch Investor Windhorst mit dem Weltmeister von 1990.

Lehmann folgt auf Klinsmann: Vom Regen in die Traufe?

Windhorsts Intention hinter dem Lehmann-Coup ist dabei verständlich: Mit (meinungs)starken Persönlichkeiten – neben Lehmann rückt auch noch Klopp-Berater Marc Kosicke in den Aufsichtsrat – im Gefolge will der Investor Einfluss auf den Bundesligisten nehmen, in den er bislang 224 Millionen Euro gepumpt hat. Dafür bekam er 49,9 Prozent der Anteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA – bei so viel Geld will man auch mitreden. "Ich sehe dies aktuell als eines der interessantesten Projekte im Fußball", betonte Lehmann in einer Mitteilung der Beteiligungsgesellschaft Tennor von Lars Windhorst. Das klang fast wie bei Klinsmann, der zu seinem Amtsantritt sagte: "Ich freue mich, ab sofort Teil des spannendsten Fußballprojektes in Europa zu sein."

Nun folgt also Lehmann auf Klinsmann – und damit ein ganz ähnlicher Typ wie sein Vorgänger. Lehmann gilt als Querdenker, der öfter mit seiner Meinung auch einmal aneckt. Zuletzt erst, als er im Sport1-"Doppelpass" vor drei Wochen überraschende Vorschläge zum Umgang mit dem Coronavirus machte. Deshalb schwingt eine gewisse Skepsis mit, wenn auf Klinsmann plötzlich Lehmann folgt. Kommt Hertha damit vom Regen in die Traufe? Wenn Lehmann für ähnlich viel Unruhe im Umfeld von Hertha sorgt wie Klinsmann, dürfte die Skepsis der Fans immer größer werden, die in den sozialen Netzwerken bereits mit viel Häme auf die Verpflichtung reagierten.