Kommentar: Kenan Kocak muss Hannover 96 endlich stabilisieren 

Keine Angst, heute gibt es nicht wieder die 96-Geschichte vom bald brennenden Baum und der bösen Bescherung zu Weihnachten. Auch nicht die quälende Erinnerung an den Trainer Mirko Slomka, der in der letzten Saison nach dem neunten Spieltag einen Punkt mehr auf dem Konto hatte als aktuell sein Nachfolger Kenan Kocak – und nach dem zwölften Spieltag gehen musste.

Anzeige

Die knisternden Momente zwischen 96 und dem HSV

Wir wollen uns lieber ein bisschen wärmen am Lagerfeuer des Nordderbys, es gab ja in der Vergangenheit durchaus knisternde 96-Momente in Hamburg. Am ersten Spieltag der Saison 2003/2004 etwa spielte Hannover die Hamburger im Volkspark schwindelig – Stajner, Brdaric und Idrissou trafen beim 3:0-Sieg, und der erfahrene HSV-Reporter des Abendblattes sah noch auf der Tribüne in 96 den kommenden deutschen Meister („Alter, was habt ihr denn für eine geile Truppe, unschlagbar“) – am Ende wurde 96 mit 37 Punkten meisterlicher Vierzehnter. Auch danach fuhr Hannover in Hamburg wohlige Siege ein, im Dezember 2004 durch Cherundolo und Stendel ein 2:0, im November 2015 durch Kiyotake und Sané ein 2:1.