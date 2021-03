Kommentar zur Löw-Nachfolge: Pep Guardiola als Bundestrainer – warum eigentlich nicht?

Es ist nach wie vor die spannendste Frage im deutschen Fußball: Wer beerbt Joachim Löw nach der EM als Bundestrainer? Kandidaten gibt es einige – viele haben schon abgesagt wie Jürgen Klopp oder Matthias Sammer. Andere haben ihr Interesse signalisiert wie Ralf Rangnick, mit dem sich Oliver Bierhoff angeblich im April zum Austausch treffen will oder Lothar Matthäus, der bereit stünde, wenn man ihn wirklich brauche.

Klar hat Guardiola bei Manchester City seinen Kontrakt bis 2023 verlängert, doch wo ein Wille ist, ist bekanntlich ja auch meist ein Weg. Sollte er mit den Citizens in dieser Saison endlich, endlich den Henkelpott gewinnen, wäre sein Auftrag auf der Insel erledigt. Grünen Haken setzen, wen kann ich als nächstes glücklich machen? So lief Peps Trainerkarriere bislang.

Die DFB-Bosse sollten den Guardiola-Vorschlag ernst nehmen

Wie wohl er sich in Deutschland, beim FC Bayern gefühlt hat, ist bekannt. Genauso wie die Hochachtung seiner Spieler vorm "Bessermacher". Einer seiner größten Anhänger, Ilkay Gündogan, wechselte trotz verlockenderer Angebote einst nach Manchester, weil er unbedingt unter diesem Trainer arbeiten wollte. Gestern sagte er auf SPORT BUZZER-Nachfrage , ob er sich Guardiola als Bundestrainer vorstellen könnte: "Ich persönlich würde ihn sofort nehmen."

Bierhoff und DFB-Präsident Fritz Keller haben zuletzt immer wieder betont, dass es bei der Suche nach einem Löw-Nachfolger keine Denkverbote geben dürfe. Löw selbst empfahl den Verantwortlichen, mal in die Mannschaft reinzuhören. Dort wird neben Sorg der Name Guardiola fallen, so viel ist klar. Die Bosse täten gut daran, wenn sie diese etwas verrückte Idee ernst nehmen und zumindest mal darüber nachdenken würden.