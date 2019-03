Recken-Meinung: Die TSV Hannover-Burgdorf hat funktioniert, als es drauf ankam 

Heute müssen wir uns korrigieren. Das „Punkte-Wunder“ ist wahr geworden. Mit Unterstützung des schwächelnden Gruppengegners Nexe und der Teams in der Nachbar-Gruppe C – und natürlich auch dank der Moral der Recken. Sie selber haben sich niemals aufgegeben. Sie haben die entscheidenden Spiele gewonnen. Sie haben funktioniert, als es drauf ankam und die letzten zwei Spiele berauschende Handball-Feste geliefert. Auf die Recken war Verlass – was man vor drei, vier Wochen nicht behaupten konnte.

In dieser Saison ist noch viel möglich

Die Saison nimmt nun eine völlig neue, wunderliche Wendung. In der Liga geht es darum, wieder in die Top 10 zu klettern. Im Pokal-Final-Four können sie den Vorjahreserfolg (Finaleinzug) wiederholen – mindestens. Und in Europa? Haben sie mit dem Viertelfinaleinzug schon Geschichte geschrieben. Und die Europa-Story ist noch nicht zu Ende erzählt, Fortsetzung folgt in der K.o-Runde. Mit der neuen Erkenntnis: Europa können die Recken plötzlich doch. Irgendwie.