Kommentar: So einfach wird der Neustart bei Hannover 96 nicht  

Die 2. Liga kann ja auch eine Chance sein... Hört sich an wie: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Oder: Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Noch ist es nicht vorbei für 96, aber so gut wie. Und deshalb, das muss so sein, plant Hannover schon die Zeit nach dem Abstieg.

96 braucht einen Zauberer als Manager

Selbstverständlich wäre es eine gute Idee, mal alles auf null zu stellen und den Wiederaufstieg mit neuen frischen Spielern, einige möglichst noch dem eigenen Nachwuchszentrum entsprungen, in Angriff zu nehmen. Dazu externe Talente plus ein, zwei kommende Stars, das alles finanziert mit den Millionen aus dem Verkauf von Niclas Füllkrug, Ihlas Bebou oder Walace – und fertig ist der sofortige Wiederaufstieg?

Eigentlich braucht 96 Füllkrug und Bebou, um in der 2. Liga eine sehr gute Rolle zu spielen. Mit ihnen würden aber viele Millionen fehlen, um der Mannschaft ein neues Gesicht geben zu können. So oder so: 96 braucht nach dem vermutlichen Abstieg einen Zauberer auf der Managerposition, Horst Heldt wird das nicht sein.