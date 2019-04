Recken-Meinung: Diese Vielzahl an einfachen Fehlern ist nicht zu erklären

Die Recken bekommen die Euro-Flatter. Berlin reicht eine solide Leistung, um die Recken-Festung zu zerlegen. Ausgerechnet am Ostersonntag lassen sich die Hannover-Handballer zu viele Eier ins Tor-Nest legen. Bleibt die Frage nach dem Warum? Sicher, Leistungsträger wie Brozovic kämpfen noch mit den Folgen von Verletzungen, grundsätzlich ist der Kader in der Breite auch nicht so besetzt wie jener der Füchse. Die Vielzahl an einfachen Fehlern erklärt das nicht.

Bilder vom Handball-Spiel des EHF-Cup-Viertelfinals zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und den Füchsen Berlin Kai Häfner von den Recken hat den Abschluss gesucht - und hofft jetzt auf den Erfolg. ©

Neben den technischen Aussetzern tauchte Nationalspieler Fabian Böhm komplett ab, war kein Faktor in dem so wichtigen Spiel. Dazu diese Startphasen in beiden Halbzeiten, die den Recken große Sorgen bereiteten. Berlin zog mühelos davon, bevor Hannover wusste, wo es stand. Das passierte in dieser Saison auch nicht zum ersten Mal.

Lamentieren hilft jetzt nicht weiter. Die Recken brauchen nächste Woche in Berlin ein Handball-Wunder für das Final Four in Kiel. Hannover muss auf den Lerneffekt hoffen und darauf, dass die Füchse sich mit diesem Vorsprung schon sicher beim Endturnier wähnen. Ansonsten erleben die Recken bei ihrer Europa-Reise im EHF-Pokal eine böse Bauchlandung.

Stimmen zum Spiel TSV Hannover-Burgdorf - Füchse Berlin Fabian Böhm (Spieler der TSV Hannover-Burgdorf): "Wir haben keinen Zugriff bekommen, obwohl wir uns gut gefühlt haben. Das war einfach schlecht. Ich bin schon seit Wochen außer Form, das ist einfach so. Mein Anspruch an mich ist ein anderer. Wir verpassen so viele freie Würfe und dazu die Siebenmeter. Wenn wir die treffen, haben wir zwar auch kein gutes Spiel gemacht, aber vielleicht eben nur mit drei oder vier verloren. Und dann sieht es schon ganz anders aus für das Rückspiel." ©

