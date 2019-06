Wasserball-Meinung: Der Stadt fehlt es an scharfen Visionen

Das Final 8 war eine spektakuläre Veranstaltung, und es ist beeindruckend, was Waspo 98 in und für Hannover auf die Beine gestellt hat. Der vermeintlichen Sporthauptstadt Hannover fehlt es jedoch an Visionen, solche Veranstaltungen zu etablieren, findet SPORTBUZZER-Redakteur Carsten Bergmann.