Kommentar zum Reitsport-Eklat im Modernen Fünfkampf: Diese Szenen bringen eine ganze Sportart in Verruf

Es sind Szenen, die eine ganze Sportart in wenigen Sekunden in Verruf gebracht haben. "Hau mal richtig drauf! Hau drauf!", rief Bundestrainerin Kim Raisner ihrer völlig überforderten Athletin Annika Schleu zu, als diese mit Schlägen versuchte, ihr ebenfalls völlig überfordertes Pferd vom Ritt durch den olympischen Parcours zu überzeugen. Und am Ende blieb ein Drama im Modernen Fünfkampf der Frauen, das nur Verlierer hatte. Anzeige

Ein Pferd namens Saint Boy, das – wie das halt so ist beim Sport mit Tieren – niemals gefragt wurde, ob es überhaupt an solch einem Wettkampf teilnehmen möchte. Eine Trainerin, deren Gewaltaufforderung ziemlich hässliche Einblicke in eine Sportart offenbarte, die sonst nicht die große öffentliche Aufmerksamkeit genießt. Und eine Sportlerin, die auf ihrem Arbeitsgerät eine äußerst unglückliche Figur ablieferte – in diesem Fall halt ausnahmsweise vor den Augen der Weltöffentlichkeit.

Das Grundproblem ist dabei sportartimmanent. Weil Ross und Reiter(in) zueinander gelost werden und sich vor dem Wettkampf nicht kennen, können sie sich auch nicht aneinander gewöhnen. Die dafür laut Regelwerk vorgesehenen 20 Minuten reichen logischerweise nicht. Und eigentlich ist diese Idee auch gut gedacht, weil sie denjenigen Athletinnen und Athleten einen Vorteil nimmt, die sich ein besonders gutes, eigenes Pferd leisten könnten.

Gut gedacht ungleich gut gemacht: Das Wohl der Tiere kommt bei dieser Regel offenbar zu kurz, wie die Eindrücke vom olympischen Turnier zeigen. Auch der Deutsche Olympische Sportbund schrieb in einer Reaktion auf die Bilder aus Tokio von einem Wettbewerb, der teilweise von Szenen geprägt gewesen sei, "die dem Ansehen der Sportart schaden". Und deswegen ist es am Ende wahrscheinlich sogar gut, dass es die hässlichen Momente in diesem Fall in die große Öffentlichkeit geschafft haben. Denn nun ist klar, das sich beim Umgang mit den Tieren im Modernen Fünfkampf grundlegend etwas ändern muss – und wenn dies halt bedeutet, dass bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris ein Moderner Vierkampf auf dem Plan steht.