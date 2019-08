Kommentar: Das macht Lust auf mehr - ein Radsport-Spektakel allererster Güte

Das wird es nie wieder geben. Hört sich komisch an, ist aber so. Die Rad-Weltelite bei der „Nacht von Hannover“, die ja nun nicht zu den wichtigsten Rennen der Welt zählt. In Kombination mit der Deutschland-Tour wird das Ganze aber zu einem Sportspektakel allererster Güte. Okay, die Stars waren auch schon früher in Hannover. Jan Ullrich, einziger deutscher Tour-de-France-Sieger (1997), gewann viermal, Erik Zabel dreimal. Aber sie standen nicht für einen sauberen Sport, wie sich später herausstellte. Selbst Hannovers Vorzeige-Radler Grischa Niermann leider nicht, der 2007 sein Heimrennen gewinnen konnte.

Die Zeiten haben sich – hoffentlich – komplett geändert. Der Tour-Vierte Emanuel Buchmann, Giro-Hero Pascal Ackermann oder Klettermaxe Lennard Kämna stehen für eine neue, saubere Generation. Die wieder Lust auf diesen tollen Sport in Deutschland macht. Wir sind ja eh ein Radsportland, sagt Claude Rach, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Buchmann & Co. starten am Donnerstag bei der Deutschland-Tour, die in Hannover beginnt. Wie Jungs von nebenan Am Mittwochabend präsentierten sie sich vor der „Nacht von Hannover“ und machten großartige Werbung für ihren Sport. Diese Fahrer kommen nicht wie abgezockte Profisportler rüber, sondern wie Jungs von nebenan. Damit wecken sie Vorfreude auf die Deutschland-Tour. Die ja in diesem Jahr auch die ganz großen Tour-de-France-Stars wie Geraint Thomas (Sieger 2018) oder Julian Alaphilippe (trug in diesem Jahr 14 Tage das Gelbe Trikot) zu bieten hat.

Bilder vom Drumherum bei der Nacht von Hannover 2019 inklusive der großen Teamvorstellung vor der Deutschland-Tour Der zehnjährige Janno Bruns vom Stahlradverein Laatzen. ©

Ex-Tour-Sieger Thomas fuhr sogar bei Hannovers „Nacht“ mit – ohne das Zugpferd Deutschland-Tour wäre diese Verpflichtung wohl nicht möglich gewesen. So profitieren beide voneinander - „Nacht“ und D-Tour. Am Mittwoch war es die perfekte Einleitung für die wichtigsten Radsport-Tage des Jahre in Deutschland. So wird es das im nächsten Jahr zwar nicht mehr geben, aber hoffentlich so ähnlich.

Geraint Thomas spricht über die Nacht von Hannover und die Deutschland-Tour.

