Kommentar: Nicht jammern, Hannover 96 braucht das Geld 

„Der letzte gute Transfer war Füllkrug. Und Bebou mit Abstrichen. Der Rest hat nicht den Aha-Effekt gebracht, der dich in andere spielerische Sphären katapultiert.“ Hat Ex-Nationalspieler Fabian Ernst Ende März gesagt. Da war sein Jugendklub 96 schon so gut wie abgestiegen, morgen endet die vorerst letzte Bundesliga-Saison für 96.

Qualität gehört in die Bundesliga

Und damit endet auch das Kapitel 96 für Niclas Füllkrug und Ihlas Bebou. Der eine geht, verglichen mit dem 18-Millionen-Angebot aus Gladbach im vergangenen Jahr, für kleines Geld nach Bremen (6,3 Millionen Euro).

Der andere besitzt eine 10-Millionen-Ausstiegsklausel, Hoffenheim hat zugegriffen. Damit sind genau die beiden weg, die 96 in den vergangenen Monaten so schmerzlich fehlten und mit denen die Chance auf den Klassenerhalt vermutlich ungleich größer gewesen wäre. Was ja eine gewisse Logik hat: Die Besten wollen in der Bundesliga bleiben.