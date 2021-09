Kommentar zur Djokovic-Niederlage bei den US Open: Der Grand Slam von Rod Laver bleibt auf lange Sicht unerreicht

52 Jahre ist es her, dass Rod Laver Großes schaffte. Als letzter Spieler im Männer-Tennis triumphierte der Australier 1969 bei allen vier Grand-Slam-Turnieren innerhalb eines Jahres. Am Sonntag war Novak Djokovic nah dran, diese erstaunliche Leistung zu wiederholen. Doch im Finale der US Open ging dem Serben gegen den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev die Luft aus. Nach drei Sätzen war eine verdiente Niederlage (4:6, 4:6, 4:6) besiegelt und der Traum, sich unsterblich zu machen, geplatzt. Sportlich angedeutet hatte sich die Pleite. Schon beim Olympia-Aus im Halbfinale gegen Alexander Zverev wirkte Djokovic nicht mehr so auf der Höhe, wie man es von ihm nach dem Topstart und drei Grand-Slam-Erfolgen in diesem Jahr kannte. Auch bei den US Open gab er in den Runden zuvor mindestens jeweils einen Satz ab – anders als Gegner Medvedev.

