Kommentar zu Novak Djokovic: Er hat dem Tennis-Sport einen Bärendienst erwiesen

Es waren Bilder, die skurriler nicht hätten sein können und an die Apres-Ski-Hölle Ischgl erinnerten. Die Tennis-Stars um Novak Djokovic und Alexander Zverev tanzten Oberkörper frei durch eine Disko - mitten in der Coronavirus-Krise. Mitten in der Zeit, in der Abstandsregeln und Hygienevorschriften die bestimmenden Themen bei der Mehrheit der Menschen sind. Es war ein Abend, der die von Djokovic initiierte Adria-Tour in ihrer Absurdität krönte.