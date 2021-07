Kommentar: Warum Olympia diesmal nicht mehr als eine kalte Inszenierung ist

Normalerweise sorgt der Gedanke an Olympische Sommerspiele selbst bei Menschen, die sich ansonsten wenig mit Zuschauersport beschäftigen, für wohlige Schauer. All die Skandale rund um die Olympische Bewegung, der Gigantismus, die Korruption – an den Rand gedrängt, wenn endlich der erste Startschuss fällt. Große Leistungen, große Persönlichkeiten, große Geschichten bestimmen alle vier Jahre diese gut zwei Wochen. Der ganz besondere Reiz ist, dass für diese kurze Zeit selbst Sportarten – und deren Protagonistinnen und Protagonisten – ins Licht der Öffentlichkeit geraten, die ansonsten abseits dieser Öffentlichkeit agieren. Um es ganz praktisch zu sagen: Bei Olympischen Spielen kann selbst die Slalomkanutin zum Star werden, die es im normalen Leben gerade so schafft, sich mithilfe der Sportförderung über Wasser zu halten.

Ein Freudenfest werden diese Spiele trotzdem nicht. Die Ablehnung der japanischen Bevölkerung ist vielfach thematisiert worden. Ohne Zuschauer aus aller Welt fehlt zudem das besondere Flair. All die notwendigen Corona-Schutzmaßnahmen und die leeren Ränge lassen das Spektakel zu einer technokratisch-kalten Inszenierung verkommen. Offiziell werden zwar die Athletinnen und Athleten in den Vordergrund gestellt. Am Ende freut sich jedoch in erster Linie das IOC darüber, dass die gigantischen Fernsehgelder nun doch fließen. Der Eindruck: Diese Spiele finden statt, weil sie zugunsten der Bestandswahrung stattfinden müssen. Eine Basis für das vielzitierte Licht am Ende des Corona-Tunnels ist das nicht.