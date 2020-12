Kommentar zum peinlichen BVB-Auftritt gegen Stuttgart: Das war ein Spiel gegen Favre

Ja, die Mannschaft von Borussia Dortmund mag müde gewesen sein nach den anstrengenden Wochen zuletzt – körperlich und geistig. Aber diesen Auftritt gegen den VfB Stuttgart rechtfertigt auch kein Champions-League-Spiel unter der Woche bei Zenit St. Petersburg. Man muss es so deutlich sagen: Dieser Auftritt der BVB-Spieler gegen den Aufsteiger war peinlich und einer Bundesliga-Spitzenmannschaft, die den Anspruch hat, Titel zu holen, nicht würdig. Am ehesten waren die 90 Minuten wohl noch damit zu erklären, dass die Spieler gegen den Trainer gespielt haben – just an dem Tag, an dem die Ruhr Nachrichten von Gesprächen über die Zukunft des Trainers in Westfalen berichteten.

Anzeige