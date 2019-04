Kommentar zum Pokal-Wahnsinn in München: Die Bayern hatten den BVB schon im Kopf

Was war das denn bloß? Ein Spektakel. Nicht weniger als das beste Spiel des Jahres. Oder schlicht: Werbung für den Fußball. Was da an diesem Mittwochabend im Viertelfinale des DFB-Pokals zwischen dem eigentlich übermächtigen FC Bayern München und dem kleinen 1. FC Heidenheim geboten wurde, hat von der ersten bis zur letzten Minute und dem Endstand von 5:4 einen HEIDENspaß bereitet.

Internationale Pressestimmen zum irren Bayern-Sieg gegen Heidenheim Der FC Bayern steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Der SPORTBUZZER zeigt, wie die internationalen Medien auf den irren Fight gegen den 1. FC Heidenheim reagieren. ©

Anzeige

Der FC Bayern war zu sehr von der Chancenlosigkeit der Heidenheimer überzeugt

Ohne ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten, lässt sich dieser Wahnsinn in der Münchner Allianz-Arena allerdings auch nicht analysieren. Denn dieses Spiel hat gezeigt, dass der Fokus der Bayern-Kicker von Trainer Niko Kovac längst auf das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonnabend gegen den um zwei Punkte enteilten Tabellenführer Borussia Dortmund gerichtet war. Den BVB im Kopf agierten die Münchner zunächst derart von sich und der gleichzeitigen Chancenlosigkeit der Heidenheimer überzeugt, dass sie offenbar vergessen hatten, dass auch ein kleiner Zweitligist erst geschlagen werden muss, wenn man ins Halbfinale des Pokalwettbewerbs einziehen will.

Als der Rekordmeister und –pokalsieger nach der Roten Karte für Nationalverteidiger Niklas Süle dann über weite Strecken in Unterzahl agieren musste, war die Saat für einen denkwürdigen Pokalabend, bei dem der Underdog sich im Stadion des Favoriten in einen Rausch spielte und der Favorit mehr und mehr zu zittern begann, ausgestreut. Es entwickelte sich eine Dynamik, die sich bei einem normalen Spielverlauf niemals entwickelt hätte.

Wichtige Erkenntnis aus dem Heidenheim-Wahnsinn: Der zweite Bayern-Anzug sitzt nicht perfekt!

Als Erkenntnis für das anstehende Spitzenspiel der Bayern in der Bundesliga gegen den BVB, auf das Fußball-Deutschland in diesen Tagen hinfiebert, lässt sich deshalb nach diesem Spektakel nur eine ziehen: Der zweite Bayern-Anzug sitzt nicht perfekt. Rafinha und James Rodriguez (beide SPORTBUZZER-Note 6) haben ihre Chance in der Startelf von Trainer Niko Kovac erhalten – und nicht genutzt. Der Coach korrigierte seine Fehler bei der Aufstellung in der Halbzeitpause, brachte mit Kingsley Coman (SPORTBUZZER-Note 3) und Robert Lewandowski (SPORTBUZZER-Note 1) Spieler, die die Partie anschließend entscheidend prägten. Die erhoffte Schonung der beiden Leistungsträger ist damit zwar ausgeblieben. Kovac weiß jedoch, auf wen er beim Kampf um die deutsche Meisterschaft setzen kann.

Die Dortmunder um Trainer Lucien Favre werden dies mit ebenso großem Interesse verfolgt haben und ihre eigenen Schlüsse ziehen. Der Rest darf sich noch ein bisschen über ein tolles Fußballspiel im DFB-Pokal freuen – und auf ein ähnliches Spektakel am Sonnabend in der Bundesliga hoffen.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen den 1. FC Heidenheim Der FC Bayern steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Hier die SPORTBUZZER-Einzelkritik zum Zittersieg gegen den 1. FC Heidenheim. ©

LESENSWERT

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 4-teiliges Trainingsset zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.