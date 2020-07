Kommentar zum Protest: Dynamo Dresden ist ein fußballerischer Kollateralschaden

Es ist vollkommen verständlich, dass Dynamo Dresden die vergangene Saison nicht einfach auf sich beruhen lässt. Denn wenn es in der für alle so schwierigen und einzigartigen Corona-Situation einen Akteur im deutschen Fußball gibt, den es besonders hart getroffen hat, dann sind das die Sachsen. Aus ihrer schlechten Ausgangsposition am Tabellenende der 2. Bundesliga gingen sie in das Rennen um den Klassenerhalt nach dem Restart. Das eh schon herausfordernde Restprogramm wurde für die Dresdner dann noch zusätzlich komprimiert. Wegen mehrerer positiver Coronafälle wurde das Team unter Quarantäne gestellt, als die Konkurrenten bereits Wettkampfhärte beweisen konnten. Die zunächst verschobenen Zweitliga-Spiele musste der Tabellenletzte in enger Taktung nachholen, kam so auf neun Spiele in gerade mal 28 Tagen. Das sind keine Bedingungen, unter denen im Profifußball Höchstleistungen möglich sind.