Rafael Nadal hat mit seinem 21. Grand-Slam-Titel bei den Australian Open Geschichte geschrieben. So viel ist klar. Allzu lange dürfte der Rekord des Spaniers dennoch nicht in den Geschichtsbüchern stehen bleiben.

Immerhin fehlte in Melbourne einer, dem Titel Nummer 21 vorher eher zugetraut worden war; einer, dem die Einreise nach Australien wegen seines Impfstatus verweigert worden war; einer, der deswegen – und durch Nadals Erfolg – noch mal extra motiviert sein dürfte, sich selbst an die Spitze bei der Anzahl an Grand-Slam-Titeln zu setzen.