Kommentar zur magischen Nacht im Santiago Bernabéu: Darum wollen alle zu Real Madrid

Es waren – wieder mal – epische Szenen, die sich am Mittwochabend im Santiago Bernabéu abspielten. Der ausgewechselte Toni Kroos sprang an der Seitenlinie rum und peitschte seine Mitspieler vogelwild nach vorne. Nachdem Rodrygo mit seinem Last-Minute-Doppelpack die "Königlichen" im Champions-League-Halbfinale gegen Manchester City doch noch in die Verlängerung gerettet und Karim Benzema (wer sonst?!) Real Madrid schließlich in sein "Heim-Finale" in Paris gegen den FC Liverpool geschossen hatte, tanzten die Superstars auf dem Platz und in der Kabine – die legendäre Arena explodierte.

