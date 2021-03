Recken-Meinung: Der Fluch der Auswärtsgeisterspiele spukt in den Köpfen herum

Die Recken waren zudem Opfer eines abenteuerlichen Spielplans, der sie am Donnerstag gegen Magdeburg auf die Platte schickte und nur 48 Stunden nach Abpfiff in Hannover im mehr als 500 Kilometer entfernten Göppingen anzutreten zwang. Nur menschlich, dass physische und psychische Kräfte auf der Strecke blieben. Zu erklären sind so auch die zahllosen technischen Patzer, die Göppingen einluden, schnelle, einfache Tore zu erzielen.

Nächste Chance in Minden

Dabei ist es in diesem Corona-Jahr so einfach wie nie, die Gastgeber müssen auf Fans verzichten. Es gibt keinen Druck der gegnerischen Zuschauer. Der Fluch der Auswärtsgeisterspiele spukt jedenfalls in den Köpfen der Spieler herum. Nächste Chance, die bösen Geister zu vertreiben: Ostersonntag in Minden.