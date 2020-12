Recken-Meinung: Warum nicht gleich das nächste Silvester-Ersatzfeuerwerk?

Feuerwerk an Silvester? Verboten, braucht eh kein Mensch. Feuerwerk bei den Recken in der ZAG-Arena? Unbedingt! Beim Einlauf sprühen immer zwei Fontänen wilde Funken. Sie sprangen am Dienstag nahtlos über auf das Team. Die TSV Hannover-Burgdorf sorgte für eine Offensivexplosion und fackelte einen Wurf nach dem anderen in die Maschen der Rhein-Neckar Löwen.

Es war die beste Saisonleistung der Recken, noch besser als vor kurzem gegen Göppingen. Und wieder war damit nicht zu rechnen. Zu schwankend waren die bisherigen Auftritte der Wundertüte namens Recken. Sich selbst und den Fans haben sie mit vier verschenkten Siegen bisher so viel Leid zugefügt.