Kommentar zur Revierderby-Pleite: Der BVB ist selbst schuld!

Alles deutete in dieser Saison darauf hin, dass der BVB endlich mal wieder den großen FC Bayern vom Thron stoßen könnte. Doch in wenigen Spielen schenkte Borussia Dortmund die Meisterschaft her - und trägt selbst die Schuld daran, sagt SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp.