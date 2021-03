Kommentar zur Top-Form von Robert Lewandowski: So wackelt sogar Gerd Müllers ganz großer Rekord

Es ist ein Monument aus grauer Fußball-Vorzeit. Sagenhafte 40 Tore schoss Bayern Münchens "Bomber der Nation" Gerd Müller in der Bundesliga-Saison 1971/1972. Sagenhaft nicht nur, weil dieser Rekord mittlerweile seit fast 50 Jahren nicht geknackt wurde. Sagenhaft auch, weil die besten Stürmer der Bundesliga jahrzehntelang daran scheiterten. Jupp Heynckes, Klaus Fischer, Karl-Heinz Rummenigge, Horst Hrubesch, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose, Luca Toni, Klaas-Jan Huntelaar – ganz große Namen, ganz große Torjäger, alle mindestens einmal mit dem Titel Bundesliga-Torschützenkönig versehen, doch gegen Müllers 40 Tore waren sie alle chancenlos.

In dieser Saison kann der Coup nun endlich klappen. Robert Lewandowski trifft und trifft und trifft, hat nach seinem Dreierpack gegen Borussia Dortmund nun schon 31 Tore nach 24 Spieltagen auf dem Konto. Müllers Durchschnitt in seiner Rekordsaison lag nach 34 Spielen unter dem aktuellen von Lewandowski. Bleibt dieser also bei seiner Frequenz, kann ihn nur noch eine Verletzung (die ihm natürlich niemand wünscht) dabei stoppen, die Müller-Marke zu pulverisieren.