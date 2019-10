Kommentar zum SC Freiburg: Endlich Frischluft in der Bundesliga-Spitzengruppe

Dass Joachim Löw sich am Samstagnachmittag ein Bundesligaspiel des SC Freiburg anschaute, ist erstmal nicht überraschend. Der Bundestrainer wohnt gerade mal eine Viertelstunde vom Schwarzwald-Stadion entfernt, ist Rekordtorschütze des Klubs. Inzwischen kann es der 59-Jährige aber auch rein sportlich begründen, dass er dafür zum Beispiel das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund sausen lässt, um etwaige Nationalspieler zu beobachten.

Normalerweise hat sich der Klub ja mit ganz anderen Regionen zu befassen, in den vergangenen beiden Spielzeiten steckte der Klub lange im Abstiegskampf, belegte am Ende den 13. und 15. Tabellenplatz. Doch nicht nur deshalb kommt der Sport-Club Freiburg e. V. als Antithese in der aktuellen Bundesliga-Spitzengruppe daher. Und das ist in dem immer die gleichen Schlagzeilen produzierenden Geschäft äußerst erfrischend.

Unumstrittene Konstante Christian Streich

Während in München und in Dortmund seit Wochen die Trainer Niko Kovac und Lucien Favre in schöner Regelmäßigkeit in Frage gestellt werden, gilt ihr Freiburger Pendant Christian Streich im Breisgau als unumstrittene Konstante. Seit sieben Jahren und fast zehn Monaten trainiert er den Klub nunmehr, stieg 2015 mit ihm ab und gleich wieder auf – ist heute der mit Abstand dienstälteste Trainer in der 1. Liga. Ären wie diese wird es in Zeiten wie diesen so viele nicht mehr geben. Und das ist schade, weil sich zeigt, dass sie erfolgreich, unterhaltsam und relevant sein können.

Eher die Ausnahme ist es ja auch, dass ein Trainer unangenehme Themen anspricht, sei es von gesellschaftlicher Natur – oder als Kritik in Richtung der eigenen Fans. Als Freiburger Anhänger beim letzten Auswärtsspiel in Berlin Bengalos in ihrem Block abgebrannt hatten, wütete Streich regelrecht: „Das nervt total. Vielleicht ist es ihnen in den Kopf gestiegen, dass wir 14 Punkte haben, aber jetzt ist der Kopf wieder klar und wir wissen, wo wir stehen. Ich weiß nicht, ob sie besonders cool sein wollten, weil sie in der Hauptstadt sind.“

Keine Wechselgedanken bei Waldschmidt & Co.

Wenn man Sätze wie diesen liest, bekommt man eine Ahnung, warum er auch seine Mannschaft seit Jahren so gut im Griff hat. Er trifft den richtigen Ton, egal ob gegenüber den Medien oder seinen Spielern, die teilweise noch Teenies sind. Und während er seine besten Profis in den Jahren zuvor immerzu zu größeren Vereinen hatte ziehen lassen müssen, dachten umworbene Spieler wie Waldschmidt in diesem Sommer gar nicht mal an einen Weggang. Auch das ist ein Beleg für den hippen SC Freiburg.

