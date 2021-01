Kommentar: Schalke hat den ersten Schritt gemacht - damit beginnt die Arbeit von Gross erst so richtig

Das war's mit dem Rekord! Nun redet keiner mehr davon, wie viele Spiele in Folge der FC Schalke 04 nicht mehr gewonnen hat. Tasmania Berlin hält mit seinen 31 sieglosen Spielen weiterhin den Negativ-Wert in der bisherigen Bundesliga-Geschichte. Angeführt von Dreifachtorschütze Matthew Hoppe, Hoffnungsträger Sead Kolasinac und dem vor kurzem noch suspendierten Amine Harit gelang S04 mit dem 4:0 gegen die TSG Hoffenheim der Befreiungsschlag.

Erster Sieg seit dem 17. Januar 2020 , erstmals seit dem 8. Spieltag nicht mehr Tabellenletzter - für den Moment liest sich das aus Schalker Sicht erfreulich. Doch mit Einmalaktionen hält kein Klub die Liga. In den sozialen Netzwerken warnen die ersten Fans davor, nun schon die königsblaue Rettung vorherzusagen. Tatsächlich beginnt erst jetzt die wirkliche Arbeit für den zum Jahreswechsel angetretenen Trainer Christian Gross.

Der erfahrene Schweizer muss dafür sorgen, dass aus dem kurzfristigen Brustlöser ein positiver Trend wird. Diese Aufbruchstimmung zu nutzen, wird über Wohl und Wehe von S04 in der restlichen Spielzeit entscheiden. Gross muss es zunächst schaffen, den entstehenden Hype um den erst 19-jährigen Hoppe einzufangen, damit der US-Amerikaner nicht am öffentlichen Druck zerbricht. Gleichzeitig muss der Coach das Talent stark reden, damit es den Flow und die Unbekümmertheit aus dem Hoffenheim-Spiel behält. Dann muss Gross die Leistung von Harit, der allzu oft zu Formschwankungen neigt, und die Power von Kolasinac konservieren. Gross ist also vor allem als Psychologe gefragt. Wie gut er darin ist, werden die kommenden Wochen zeigen.