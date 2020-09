Kommentar zur Schalke-Verpflichtung von Manuel Baum und Naldo: S04 wählt die Notlösung

Manuel Baum und Naldo - so heißt das neue Trainerduo des FC Schalke 04, das ab Samstag in Leipzig dafür sorgen soll, dass nach 18 sieglosen Bundesliga-Spielen nicht nur mal wieder eine Partie gewonnen wird, sondern die Königsblauen vor allem mittel- und langfristig endlich wieder ihren Farben gerecht werden. Die große Frage, die sich nun alle (vor allem natürlich die vielen S04-Fans) stellen: können die das?

Am Mittwoch gab der königsmaue S04 fast beiläufig bekannt, dass den Klub über 203 Millionen Euro Verbindlichkeiten drücken - Ex-Trainer David Wagner und seine Assistenten müssen übrigens noch 1,5 Jahre bezahlt oder abgefunden werden. Kein Wunder also, dass man bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten auch aufs Portemonnaie gucken musste.

Baum ist sicher kein Motivator und kein Lautsprecher

Wer sich bei ehemaligen Arbeitgebern nach Baum erkundigt, hört zunächst mal nur Gutes. Der 41-Jährige gilt als Taktikfuchs, hat ein Auge für Talente, mit denen er umgehen kann und die er fördert. Baum ist ein Teamplayer und hat Erfahrung im Abstiegskampf, in dem er mit dem FC Augsburg zweimal erfolgreich bestand. Aber Baum ist sicher kein Motivator, kein Lautsprecher. Keiner, der durch die Kabine fegt, wenn es auch am Teamgeist fehlt und jeder macht, was er will - wie zuletzt so häufig auf Schalke.