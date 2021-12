Kommentar zum Wirbel um Referee Zwayer: BVB-Profi Bellingham sorgt für den eigentlichen Skandal

Ja, Zwayer hat die Regeln, in Einzelfallentscheidungen dehnbar im Sinne des Ermessensspielraums, umgesetzt. Als Bayern-Verteidiger Lucas Hernández im Zweikampf gegen Marco Reus zu spät kam und der BVB-Angreifer nach Körperkontakt im Strafraum strauchelte, verzichtete der Schiedsrichter auf ein Video-Studium der Bilder. Ein Fehler. Aber: Er hätte es machen können, aber nicht müssen. Bei Mats Hummels unfreiwilligem Handspiel im eigenen Strafraum erhielt Zwayer einen Hinweis aus dem Kölner Keller und entschied sich für einen zweiten Blick mit eigenen Augen - und dann auf Handelfmeter. Kann man regeltechnisch machen, im Grunde musste er so handeln. 3:2 für die Bayern, der Angriff eines Verfolgers erst einmal wieder gestoppt. Der Dortmunder Ärger, der Zorn von Trainer Marco Rose: total verständlich.

Doch die Aussagen von BVB-Teenager Jude Bellingham (18) gingen einen Schritt zu weit. Der Brite deutete Schiebung an, verwies in einem TV-Interview auf den Manipulationsskandal aus dem Jahr 2005 als Zwayer zu den Kronzeugen im Fall des verurteilten Schiedsrichters Robert Hoyzer gehörte. Was sich nicht gehört, so viel Unreife muss und wird sanktioniert werden. Die anderen Beteiligten äußerten sich deutlich souveräner: Zwayer stellte sich in TV-Interviews (ein Pluspunkt!) und Bayern-Trainer Julian Nagelsmann meinte, natürlich mit der logischen Generosität des Siegers: "Man kann beide Elfmeter geben."