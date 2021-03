Kommentar: Ein schmerzhaftes Unentschieden für die 96-Seele

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis beim FC Erzgebirge Aue in Form

Vielleicht sind ja wirklich die 96-Talente die Antwort. Die „Quick Micks“, Grace Bokakes oder Ex-Dachdecker aus dem 96-Nachwuchskosmos sind erfolgshungrig. In Aue war Moussa Doumbouya erneut ein Lichtblick in kurzen Einsatzminuten. Wie wäre es also mal in der Startelf? Allein um Schlüsse zu ziehen, ob das in der kommenden Saison was werden kann für Erstligaambitionen. Das Risiko ist gering im Tabellenniemandsland, der Ertrag hingegen kann riesig sein. Und so ein 1:1 macht ohnehin selten glücklich.