Kommentar: Schwarz-weiß-grün - Hannover 96 treibt es bunt in der Chefetage

In den Farben vereint, schwarz, weiß und grün – die Farben des Erfolges. Bei Borussia Mönchengladbach ist das so, bei Hannover 96 war das mal so. Ansonsten herrschte 2019 selten Einigkeit in Hannovers Fußball-Chefetage, meint SPORTBUZZER-Redakteur Dirk Tietenberg.