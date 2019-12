Kommentar zur Pannen-Saison von Sebastian Vettel: 2020 geht es um sein Vermächtnis

Er ist vierfacher Weltmeister und mit 53 Siegen hinter Michael Schumacher (91) und Lewis Hamilton (84) einer der erfolgreichsten Fahrer der knapp 70-jährigen Formel-1 -Geschichte. Und doch hat das Vermächtnis von Sebastian Vettel durch seine Pannen-Saison 2019 einige Risse abbekommen. Fehleranfällig, bockig, unsouverän und zu verbissen im teaminternen Zweikampf mit dem jüngeren (und schnelleren) Charles Leclerc. Der Deutsche hat sich und seiner Karriere mit seinen Leistungen – ein Jahr vor seinem Vertragsende bei Ferrari – sicherlich keinen Gefallen getan. Damit ist für das Jahr 2020 klar: In der neuen Saison geht es für den 32-Jährigen nicht nur um seine Laufbahn – es geht auch darum, wie er in die Geschichtsschreibung der Formel 1 eingehen wird. Hat Vettel wirklich das Zeug zur Legende seines Sports? Er muss es im nächsten Jahr beweisen.

Die Anzahl der Fehler und Unzulänglichkeiten, die sich Vettel 2019 geleistet hat, ist einer „Legende“ des Motorsports jedenfalls nicht würdig. Beispiel Kanada: In Führung liegend, wird der Deutsche von Mercedes-Konkurrent Hamilton so sehr unter Druck gesetzt, dass er in einer Kurve über das Gras abkürzen muss. Vettel kommt zwar als Erster ins Ziel, bekommt aber eine Zeitstrafe aufgebrummt, die ihn auf Rang zwei fallen lässt. Bockig wie ein Kind vertauscht Vettel aus Ärger über die für ihn ungerechte Strafe die Platzierungsschilder vor dem Siegerpodest, lässt sogar das obligatorische Interview nach dem Rennen platzen. Eine unrühmliche Aktion für einen viermaligen Weltmeister.