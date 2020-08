Vorprogrammierte Lücken im System

Für Aufstiegsträume reicht das so aber nicht, dafür muss sich am Kader noch einiges tun – am besten bald. So oder ähnlich fällt auch die interne Analyse von Kenan Kocak aus. Der Trainer weiß um die ehrgeizigen Ziele der obersten Bosse, die möglichst schnell wieder in die Bundesliga wollen. Dafür fehlt es dem Kader sowohl in der Breite als auch weiter an den Unterschiedsspielern. An Planstellen, die zu besetzen sind, mangelt es hingegen nicht. Der Abgang von Waldemar Anton ist nicht kompensiert, auf der Sechs braucht 96 eine echte Nummer. Ein Ausfall von Marvin Ducksch würde Sturmlücken offenbaren. Und ein weiterer Innenverteidiger wäre ebenfalls keine schlechte Idee.