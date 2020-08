Kommentar: SPORTBUZZER-Challenge als willkommene Herausforderung

Die SPORT BUZZER-Challenge gab in dieser Krise einen wichtigen Impuls, die Amateurfußballer nahmen die Herausforderung mit Spaßfaktor als willkommene Abwechslung zum Ausnahmezustand an. Natürlich hätte jeder gerne ganz regulär im Elf-gegen-elf den Pokal ausgespielt – das ging aber eben nicht.

Die Teams haben sich in der gemeinsamen Zeit vorbildlich an die Regeln gehalten – auf und neben dem Platz. Es ging darum, Spaß zu haben, ein wenig Wettkampfgefühl zu bekommen in Zeiten, in denen es keine Wettkämpfe gab.

Von Runde zu Runde entwickelte sich mehr Ehrgeiz. Bei den meisten zumindest. Die kurzfristige HSC-Absage wirkte nach den im Vorfeld großspurigen Ankündigungen doch arg befremdlich. Sei’s drum: Der MTV Ilten nahm den plötzlichen Rückzieher gerne auf und stellte sich der Herausforderung.