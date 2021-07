Kommentar zu U21- und Olympia-Trainer Stefan Kuntz: Der DFB vergrault den Nächsten

Am 1. August beginnt sie also, die neue Zeitrechnung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Dann übernimmt Hansi Flick nach der über 15-jährigen Ära das Bundestrainerzepter von Joachim Löw. In Deutschland sind sich ausnahmsweise sogar Fans und Experten einig, dass der Titelhamster des FC Bayern der richtige Mann ist – doch reicht das?

Anzeige