Kommentar: Strategiewechsel bei Hannover 96, doch das sportliche Wagnis bleibt

Kenan Kocak – kein Name der funkelt, tuchelt oder loskloppt. 96 hat keinen Trainer verpflichtet, bei dem alle Fans die Welle machen. Kocak hat seine besten Jahre auch abseits der großen Fußballwelt in Sandhausen erlebt – einem Örtchen mit 15 000 Einwohnern und einem Verein mit einem Mini-Etat. Zweimal hat er den Klub aus dem Süden zwar sicher in der zweiten Liga gehalten – aber wer hat das hier im Norden schon registriert.