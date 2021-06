Umstrittene Testpflicht im Nachwuchssport: "Mit Verlaub, diese Regelung ist schwach!"

Leipzig. Es mutet an wie eine waschechte Schildbürger-Posse. Will eine Nachwuchsmannschaft nach dem Training auf dem vereinseigenen Sportplatz ein abschließendes Spiel machen, benötigen alle Kinder und Jugendlichen vorab einen negativen Corona-Test. Verlegen sie die kleine Partie auf eine Wiese in der Nähe, ist kein Test nötig, müssen keine Kontaktdaten erfasst werden. Dass der Landessportbund Sachsen (LSB) gegen diese seit Montag geltende Regelung Sturm läuft, ist mehr als verständlich.

Anzeige