Kommentar: Mit Thomas Tuchel wäre der BVB Deutscher Meister geworden

Und mit der wäre wohl kaum jemand lieber um den Borsigplatz gefahren, als Hans-Joachim Watzke. Dennoch entsorgte der BVB-Boss seinen Erfolgscoach, den er sogar vor dem ersten Aufeinandertreffen nach dessen Abgang am Dienstagabend mit folgenden Worten adelte: „Ein großartiger Trainer.“

Darüber, warum es am Ende nicht passte, gibt es viele Wahrheiten und noch mehr Gerüchte. Auf jeden Fall gab in den zwei Jahren, in denen Tuchel im Pott wirkte, Konflikte und Diskussionen ohne Ende. Es gab Streit, Auseinandersetzungen, gegenseitige Vorwürfe, ja sogar Intrigen. Vielleicht, nur vielleicht, wäre jeder einzelne Vorfall für sich genommen sogar zu lösen gewesen, doch es waren in Summe einfach zu viele Brandherde. Es hatten sich über die Zeit regelrecht zwei Lager aufgebaut – intern wie extern.